Обама скоро станет коммунистом

Демократ Барак Обама, кандидат в президенты США, заявил, что его соперник республиканец Джон Маккейн в предвыборной полемике скоро начнет называть его "тайным коммунистом". "Недавно он назвал меня социалистом за то, что я хочу отменить сокращения налогов, введенные Бушем для богатейших американцев, чтобы мы, наконец, могли уменьшить налоги для среднего класса. Я не знаю, что будет следующим. К концу недели он будет обвинять меня в том, что я являюсь тайным коммунистом, потому что в детском саду я делился игрушками, делился своим бутербродом с ореховым маслом и вареньем", - заявил Обама, выступая в среду, 29 октября, на предвыборном митинге в штате Флорида. Обама своим высказыванием высмеял обвинения Маккейна в том, что, предлагая реформировать систему налогообложения в США, кандидат демократов, по утверждению Маккейна, прибегает к идеям социализма о "перераспределении богатства". В связи с обвинениями в адрес Обамы со стороны Маккейна и его штаба телекомпания Fox, поддерживающая Маккейна, разыскала и продемонстрировала в эфире цитату из автобиографической книги Обамы, где он вспоминал о своих контактах в студенческие годы с "марксистскими профессорами" и о посещении "социалистических конференций" в Нью-Йорке.