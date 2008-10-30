Литвин создаст государство с литвинами

29 октября на пресс-конференции в Ужгороде Владимир Литвин заявил, что в случае удовлетворения требований русинов право требовать отдельных преференций будут иметь также бойки, лемки, полищуки и литвины. По словам политика, во время последней переписи населения литвинами в Украине себя назвали 22 лица. Литвин также заверил журналистов, что слово «украинец» пришло на смену названиям «русин», «русич» и затрагивать этот вопрос, по его мнению, - это «попытка реализовать идеи сепаратизма и разрыва Украины». «С этими политическими игрищами нужно заканчивать. В этом вопросе есть и внутренняя, и внешняя заинтересованность, я в этом убедился», – заявил Литвин.