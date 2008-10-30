Forbes опубликовал рейтинг "Великих городов будущего"

Рейтинг составлен на основе первых десяти позиций Мирового индекса развивающихся рынков (Worldwide Emerging Markets Index), вычисляемого по результатам исследования 85 наиболее перспективных городов, обеспечивающих развитие 30 ведущих мировых рынков. Первые десять строчек рейтинга выглядят следующим образом: Шанхай (Китай) - 66,01 балла Пекин (Китай) - 62,35 балла Будапешт (Венгрия) - 58,82 балла Куала-Лумпур (Малайзия) - 58,63 балла Сантьяго (Чили) - 57,76 балла Гуаньчжоу (Китай) - 56,98 балла Мехико-Сити (Мексика) - 56,85 балла Варшава (Польша) - 56,77 балла Бангкок (Таиланд) - 56,74 балла Шэньчжэнь (Китай) - 54,47 балла При составлении рейтинга учитывались восемь основных критериев: - общая экономическая и коммерческая обстановка - темпы экономического роста - условия для предпринимательской деятельности - уровень предоставления финансовых услуг - коммерческая совместимость с другими рынками - уровень образования населения и степень развитости IT-инфрастуктуры - общая оценка качества жизни - общая оценка уровня безопасности и количество возможных рисков Участвующие в рейтинге города оценивались по каждому из критериев по десятибальной шкале. Полученный в результате сложения общий балл являлся основным критерием при составлении рейтинга.