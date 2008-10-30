Депутат Либерман оскорбил лидера Египта

Президенту Израиля Шимону Пересу и премьер-министру Эхуду Ольмерту пришлось извиняться за русскоязычного политика Авигдора Либермана, который с парламентской трибуны посоветовал египетскому лидеру Хосни Мубараку «катиться ко всем чертям». Недовольство Либермана, возглавляющего оппозиционную партию «Наш дом Израиль», вызвало нежелание Мубарака посетить с официальным визитом еврейское государство при том, что израильские лидеры бывают в Египте регулярно. «Каждый уважающий себя лидер обусловил бы проведение таких встреч соблюдением принципа взаимности. Если он хочет вести с нами переговоры, пускай приезжает сюда. Если нет - может катиться ко всем чертям», - сказал Либерман на заседании Кнессета. Пресс-служба президента Израиля выпустила специальное заявление, в котором слова Либермана названы «невежливыми» и «неуместными». «Израиль испытывает чувство глубочайшего уважения к президенту Мубараку и возглавляемому им государству, высоко оценивая их роль в продвижении мирного процесса в регионе», - говорит Перес. – «Египетско-израильские связи основаны на взаимном уважении, и единичные высказывания не смогут их испортить». Не ограничившись письменными извинениями, он связался по телефону с Мубараком и распространил видеозапись заявления. По телефону извинился перед Мубараком и премьер-министр Эхуд Ольмерт, назвавший президента Египта «стратегическим партнером и близким другом», а слова Либермана – «деструктивными».