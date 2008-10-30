Андриевский, Воронов и мировые галлереи откроют "АРТ-КИЕВ 2008"

Сегодня в столичном Центре делового и культурного сотрудничества "Український дім" состоится официальное открытие ІІІ Международной художественной выставки-ярмарки "АРТ-КИЕВ 2008". Как сообщает пресс-служба Центра, на ярмарке будут представлены образцы современного искусства из частных коллекций Дмитрия Андриевского, Игоря Воронова, Елены Олейник, семьи Сало, Сергея Вакуленко, Андрея Супруненко, а также спецпроекты "скромность & жир" Олександра Гнилицкого, "красные матросы" Олександра Жерноклюева, "нанятые видеть сны" Оксаны Мась, "лебединое озеро" Алины Максименко и Василия Татарского, "формула метафоры 2008" Ивы Павельчук, "мир, который оборачивается вокруг камешка" Владимира Бизова, "транснациональное изучение цвета, формы и содержания" Олега Пинчука и другие. В рамках выставки-ярмарки свои собрания продемонстрируют галереи "Energenesі art gallery & Auranіa Co" из Италии, "Galerіe Stanіslas Bourgaіn" и "Galerіe Alexander" из Франции, "Nadar" из Марокко, "ArTtu" из Польши, "Lіghtart Gallery" и "O-Art Gallery" из Чехии, а также более 40 галерей из Украины. Также на выставке состоится презентация рейтинга "ТОП 50 самых влиятельных личностей в современном украинском искусстве". Для посетителей выставка-ярмарка "АРТ-КИЕВ 2008" откроется с 31 октября и продлится до 8 ноября.