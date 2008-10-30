Ющенко и Качиньский сходили в "Донбасс Арену"

В рамках IX ежегодного Форума "Украина - Польша", который в этот раз проходил в Донецке, его участники - президент Украины Виктор Ющенко и президент Польши Лех Качиньский - ознакомились с ходом строительства футбольного стадиона "Донбасс Арена". Как сообщает пресс-служба "Шахтера", первые лица государств побывали во внутренних помещениях стадиона и взглянули на чашу арены изнутри. Если для главы украинского государства этот визит был уже не первым, то его польский коллега посетил донецкий стадион впервые. Александр Атаманенко, директор по эксплуатации "Донбасс Арены", вкратце рассказал Л.Качиньскому о ходе строительства и о том, что будет представлять собой стадион в скором будущем.