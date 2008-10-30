Тимошенко дарили "чартеры"

"Сегодня" поинтересовалась у народного депутата Украины Оксаны Билозир, чем закончилась "полетная история" Тимошенко. В ответ депутат сообщила, что история еще далека от завершения, поскольку вопросов становится больше, чем ответов. В частности, она проинформировала, что на днях получила ответ от Генеральной прокуратуры Украины, в котором сообщается, что премьер-министр Украины совершала перелеты не за бюджетные средства. Поэтому вопрос, кто и почему оплачивал перелеты премьер-министра, поднятый журналистами еще в августе, становится еще более актуальным. Ведь аренда чартера стоит немало денег. И если премьера возили за чужой счет, возникает вопрос, на какие услуги спонсор полетов рассчитывал взамен и нет ли здесь признаков коррупции. Напомним, Служба безопасности Украины выяснила, что премьер-министр Юлия Тимошенко 6 августа летала на чартерном самолете из Киева в Вену. Этот рейс организовали из аэропорта Жуляны. Об этом заявила на пресс-конференции нардеп от НУНС Оксана Билозир, по запросу которой СБУ проводила проверку. Заказывала полет Тимошенко швейцарская компания. Заявку на организацию рейса в Минтранс подала компания «Челендж Аэро», у которой заключен контракт с этой швейцарской компанией. Насчет того, была ли Тимошенко на борту остальных чартеров (Генуя - Киев 7 августа, Киев - Верона 8 августа, Верона – Киев 11 августа и Киев – Симферополь – Внуково – Киев 12 августа) ничего не сообщается. Однако СБУ подтвердила, что все эти рейсы существовали и для них использовался один и тот же самолет с номером DCHEF, зарегистрированный в Германии. Он же возил Тимошенко в Вену 6 августа. Ранее Тимошенко обвинили в том, что в августе она летала чартерными самолетами в Вену, Геную, Верону и Москву. Премьер в ответ заявила: «Все эти чартерные самолеты не имеют ко мне никакого отношения».