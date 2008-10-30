Саркози проиграл в суде создателям кукол вуду

Суд отклонил иск президента Франции Николя Саркози к издательству K&B, которое продает пособия по магии вуду вместе с куклой лидера государства, сообщает AFP. Президент Франции, напомним, требовал изъять куклы из продажи, так как бизнесмены незаконно использовали его изображение. Пособие по колдовству, в комплекте с которым поставлялась кукла Саркози и 12 игл, которые можно воткнуть в любое место миниатюрного президента, поступили в продажу в начале октября 2008 года. Отметим, что бизнесмены также продавали пособия, укомплектованные куклой соперницы Саркози на президентских выборах 2007 года Сеголен Руаяль. Она решила не подавать на издательство в суд и заявила, что относится к произошедшему с юмором. Отметим, что через неделю во Франции выйдет еще одно издание, относящееся к главе государства. Компания Petiot Editions выпускает книгу ребусов и головоломок "Сборник игр Николя и Карлы", посвященный президенту Франции и его супруге Карле Бруни.