Английские принцы сходили на премьеру Бонда

Вчера, 29 октября, в лондонском кинотеатре "Одеон", Великобритания, состоялась мировая премьера 22-го фильма о приключениях агента британской разведки Джеймса Бонда - "Квант милосердия". Как сообщает ИТАР-ТАСС, на премьере картины присутствовали два британских принца - Уильям и Гарри. По их просьбе часть средств от премьерного показа картины поступит в благотворительные фонды "Помощь героям" и "Королевский британский легион". Главным героем вечера стал 40-летний актер Дэниел Крейг, сыгравший во второй раз роль агента 007. Актер появился перед публикой в черном смокинге с подвязанной правой рукой, травмированной на съемках, и в сопровождении подруги Сацуки Митчелл. Также на премьеру пришли украинская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда, и Джуди Денч, которая уже не в одном фильме исполняет роль начальницы агента 007. Актриса продемонстрировала телеоператорам татуировку "007" на шее и сказала, что она настоящая. Сегодня премьера "Кванта милосердия" состоится в Москве. В украинский прокат новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет 6 ноября.