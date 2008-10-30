Пинчук ищет таланты

Вчера было объявлено об учреждении общенациональной премии в сфере современного искусства для молодых украинских художников с премиальным фондом в размере 160 тыс. грн. Учредителем выступил самый активный отечественный арт-институт PinchukArtCentre. Учредители хотят создать "критическую массу молодых художников, которая сделает процесс модернизации украинского искусства необратимым", открыть новые украинские имена в contemporary art и превратить Киев в один из крупнейших культурных центров современного мира, "где не только выставляются, но и рождаются лучшие произведения актуального искусства". Вручать премию будут раз в два года, начиная со следующего (к слову, таким образом график премирования совпал с графиком проведения Венецианской биеннале). Претендовать на премию смогут украинские художники, чей возраст не превышает 35 лет, и художественные группы, которым нужно представить на конкурс не менее трех и не более семи готовых работ. Из числа соискателей экспертная комиссия, в которую войдут топ-менеджеры PinchukArtCentre, отберет дюжину лучших проектов и выставит их на всеобщее обозрение в арт-центре. Из 12 финалистов международное жюри выберет обладателей главной (100 тыс. грн) и двух специальных (по 25 тыс. грн) премий, которым помимо прямой финансовой помощи еще и оплатят стажировку в мастерских ведущих артистов мира (в соответствии со специализацией лауреата это могут быть художники, скульпторы, фотографы etc.). Кроме того, по результатам голосования посетителей выставки финалистам также будет вручен приз зрительских симпатий, названный "Призом общественности" (10 тыс. грн). Условия премьерного конкурса на премию таковы: подача проектов в режиме онлайн на сайте премии – с 10 ноября до 15 января, объявление шорт-листа финалистов и состава международного жюри – 23 февраля, выставка проектов-финалистов – 7-29 марта. Имена победителей будут названы в последнюю неделю марта.