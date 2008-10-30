Датская королева создала костюмы для балета

Датская королева Маргрете (Margrethe II of Denmark) создала костюмы и декорации к детскому рождественскому балету "Снегурочка", написанному по мотивам русской народной сказки, сообщает агенство AFP. В Копенгагене королева продемонстрировала готовые костюмы к балету. Костюмы стилизованы под русскую народную одежду с преобладанием голубого цвета. Головные платки выполнены в золотой гамме, рубашки - в кремовой, отмечает Associated Press. Маргрете также оформила афишу балета и приняла участие в подборе музыки. По ее словам, для балета взяли "немного Чайковского, немного Прокофьева, немного русских народных мелодий". "Работать над этим проектом было очень волнующе для меня, - заявила Маргрете. - Я прочитала множество сказок, в том числе и русских, пока не нашла эту историю, которая черезвычайно меня тронула". Первое представление балета "Снегурочка" состоится 13 декабря. Датская королева, которой в этом году исполнилось 68 лет, давно известна у себя на родине как художник, модельер и переводчик. Ее рисунками оформлены трехтомное издание произведений Дж.Р.Р. Толкиена "Властелин колец" на датском языке, а также книги сказок Ганса Христиана Андерсена.