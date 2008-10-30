У Путина появится персональный сайт

У премьер-министра России Владимира Путина появится персональный сайт, пишет в среду "Российская газета" со ссылкой на источники в окружении главы правительства. По информации издания, пресс-служба правительства инициировала разработку сайта в июле 2008 года, а открыт он будет в 2009 году. Утвержденного адреса у ресурса пока нет, но один из вариантов – premier.gov.ru. По словам собеседников издания, Путин одобрил идею создания сайта. Сайт будет значительно отличаться от портала президента России kremlin.ru как по части дизайна, так и по части наполнения. Основной новинкой называют некую горизонтальную ленту, прокручивая которую, посетители смогут увидеть, где премьер-министр побывал с визитом и чем занимался в том или ином регионе или государстве. Кроме того, на сайте появится интерактивная карта, на которой будут обозначены те места, которые Путин уже посетил и те, куда он отправится. Помимо этого, на сайте можно будет ознакомиться с архивом выступлений премьера, посмотреть видеозаписи и фотоленту. В пресс-службе правительства изданию рассказали, что сайт Белого дома также будет модернизирован. В частности, изменится дизайн, появится английская версия портала, а также будет увеличено количество и разнообразие расположенной на нем информации. В дополнение к перечисленному с сайта можно будет написать Путину письмо с помощью специальной формы.