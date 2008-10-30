Президент Туркмении написал книгу для коневодов

В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Новое творение главы Туркмении посвящено лошадям и называется "Ахалтекинец - наша гордость и слава", сообщает "Интерфакс". По словам участников презентации, "туркменские селекционеры сумели создать особый тип великолепной лошади, которая с незапамятных времен была верным спутником и другом туркменских джигитов". Сам президент в своей книге так отзывается об ахалтекинских лошадях: "Встав вровень с историей человеческой цивилизации, этот конь не утратил на своем веку выдающихся качеств породы... они слились в тот единственный в мире тип лошади, судьба которой тесно переплелась с судьбой человека". Лошади ахалтекинской породы были выведены народами, жившими на территории современного Туркменистана около 5000 лет назад. В книге Бердымухамедова, утверждает "Интерфакс", президент Туркмении "выразил свою любовь и привязанность к туркменским скакунам" и даже посвятил отдельные главы туркменским коневодам, ученым-иппологам и зоотехникам.