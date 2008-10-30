Дом "детства" Обамы вырос в цене в 5 раз

78-летнему Тата Абу Бакару, владельцу небольшого дома в Джакарте, где провел часть своего детства кандидат в президенты США Барак Обама, поступает множество предложений о продаже и аренде дома. Об этом сообщает сайт CNN Poiltics. По словам Бакара, он не торопится продавать этот гостевой домик, принадлежащий его семье с 1939 года. Но при этом он отмечает, что все, конечно же, будет зависеть от цены. Рыночная стоимость построенного в колониальном стиле гостиного дома с двумя спальнями при учете прилегающего к нему участка земли площадью в 1200 квадратных метров составляет порядка трех миллионов долларов США. При этом CNN отмечает, что при расчете этой цены не учитывался тот дополнительный психологический аспект, которым будет сопровождается сделка, если она будет заключена до 4 ноября, когда состоятся президентские выборы. По словам владельца дома, среди наиболее соблазнительных вариантов, предложенных ему, выделяется предложение одного из сотрудников посольства США в Индонезии, который, в случае победы Обамы на выборах, намерен заплатить за этот дом его пятикратную рыночную стоимость. Кроме этого, Барт Бателе, владелец нескольких баров в Джакарте, предложил сдать ему дом в аренду, чтобы открыть там бар с привлекательным названием "Sweet Home Obama Bar". Барак Обама провел в этом доме два года с 1970 по 1972 год — в возрасте от 9 до 11 лет.