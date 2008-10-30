Черновецкого просят извиниться за спам

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете призывает мэра Киева Леонида Черновецкого публично извиниться и объяснить появление обвинений в адрес премьер-министра Юлии Тимошенко в невыплате муниципальных надбавок к пенсиям киевских пенсионеров. Об этом заявил председатель фракции Александр Зинченко на сессии Киевсовета. По его словам, в почтовые ящики пенсионеров Киева попали письма от имени Черновецкого и блока его имени, в которых мэр перекладывает свою ответственность за невыплату надбавок на Кабинет Министров. БЮТ в Киевсовете считает, что разосланные пенсионерам листовки содержат неправдивую информацию, являются клеветой на правительство и попыткой мэра переложить на Кабмин ответственность за собственные просчеты. В связи с этим фракция заявила, что не будет принимать участия в голосованиях, которые касаются горбюджета, на сессии Киевсовета. «И до того времени, пока Черновецкий лично не извинится и не предоставит объяснений и опровержений подобных инсинуаций, депутаты Блока Юлии Тимошенко не будут принимать участия в любых бюджетных голосованиях», - заявил Зинченко. Также блок требует опубликовать свое обращение и ответ на него Черновецкого в коммунальных средствах массовой информации. Выслушав заявления БЮТа, секретарь Киевсовета, заместитель мэра Киева Олесь Довгий сказал, что считает его эмоциональным, и никаких оснований для конфликта между Кабмином и городской властью нет.