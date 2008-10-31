Гелетей спас нардепа анекдотом от охраны Буша

Иногда неприкосновенный статус народного депутата может сыграть со своим оборзевшим обладателем очень злую шутку.Об этом в интервью украинскому «Коммерсанту» рассказал начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, сообщает «Обком». Отвечая на вопрос, были ли случаи успешного пресечения оголтелых действий народных депутатов, Гелетей сказал: «Я бы не ставил так вопрос в отношении народных депутатов, хотя исключения бывают. Например, в ходе недавнего визита в Украину президента США Джорджа Буша. Во время возложения цветов президентами Украины и США к памятнику жертвам Голодомора один народный депутат со словами «Чего это американцы тут командуют!» пытался пройти оцепление. Пришлось рассказывать ему анекдоты, оттягивать время, в противном случае он мог бы прорваться в охраняемую зону, и последствия были бы самые непредвиденные. Опыт секретной спецслужбы США, охраняющей президента, очень горький. В истории штатов было четыре убийства президентов. Именно поэтому их охрана наделена определенными полномочиями. Я могу спрогнозировать действия сотрудников охраны США, если этот депутат подошел бы на опасно близкое расстояние к Бушу, не согласовав это заранее с протоколом…».