Берлускони против красоты на стенах улиц

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступает за запрет уличных граффити. По его мнению, граффити необходимо объявить преступлением и предпринять меры против «людей, которые портят стены». Ожидается, что предложение итальянского премьера будет рассмотрено на заседании итальянского Совета министров в ближайшее время, сообщает «Интерфакс-Украина». Ранее в октябре Берлускони заявил, что хотел бы извести граффити, «поскольку некоторые наши (итальянские – ред.) города смотрятся так, как будто бы они в Африке, а не в Европе».