Софія Ротару таки відкриє готель

Чутки про те, що через фінансову кризу Софія Ротару продає готель - не підтвердились. Все таки співачка відкриває свій іменний готель. Він розташований в центрі курортного міста Ялта. Старовинний особняк під керівництвом Ротару був відреставрований і перетворився із застарілої будівлі в палац. Дизайном багатьох апартаментів Софія Михайлівна займалася сама, починаючи з вибору кольору стін і закінчуючи дрібними деталями. Також в готелі є іменний номер співачки, в якому вона сама планує зупинятися під час гастролей.