Легендарная чемпионка вышла из тюрьмы и расплакалась на шоу

Легкоатлетка Мэрион Джонс приняла участие в известном американском телешоу, впервые после выхода из тюрьмы появившись на широкой публике. В студии она поведала о том, как ей дались шесть месяцев заключения. Самым трудным, по признанию бывшей звезды «королевы спорта», стала для нее разлука с детьми. Джонс со слезами на глазах вспоминала о том, как писала им письма из тюрьмы. Рассказывая об этом, Мэрион даже расплакалась, признавшись, что не все результаты, показанные ей, достигнуты с помощью допинга. Так, по ее словам, золото Олимпиады в Сиднее она завоевала в честной борьбе, но понимает, что все остальные ее промахи поставили крест на этой красивой победе. Напомним, что год назад Мэрион Джонс призналась, что применяла запрещенные препараты. Поскольку ранее она свою вину отрицала, то в итоге была приговорена за лжесвидетельство к шести месяцам тюрьмы, а также дисквалифицирована. Причем все результаты бегуньи, начиная с сезона-2000, были аннулированы. В том числе она лишилась и пяти медалей сиднейской Олимпиады, три из которых — золотые, информирует «АР».