Черновецкий захотел поставить памятник Кличко

Вчера на пленарном заседании Киеврада приняла решение предоставить звание Почетного гражданина Киева выдающемуся кинорежиссеру, который победил в кинофестивале «Молодость» в конкурсе «Панорама украинского кино», - Александру Балагуру. Такое предложение инициируется Леонидом Черновецким. Когда мэр призывал депутатов поддержать его идею, он заявил следующее: «Сегодня такие звания присуждаются, к сожалению, только Героям Украины или Советского Союза или уже посмертно. Но у нас сегодня много таких героев. Не все они являются почетными гражданами Киева. А ожидать их смерти неинтересно и нехорошо хорошему человеку». На это лидер фракции ГАК в Киевраде Александр Пабат предложил составить список всех людей, которых нужно было бы отметить такими званиями. «Даже в этом зале находится чемпион мира в супертяжелом весе господин Кличко, которого тоже можно было бы чем-то поздравить», - сказал депутат. Черновецкий здесь же подхватил идею Пабата: «Можем в настоящий момент, кстати, поставить с голоса, если Виталий Владимирович не против. Но он молчит, значит, это знак согласия», - сказал мэр. Однако в то время, когда секретарь Киеврады Олесь Довгий уже намеревался поставить на голосование включение этого вопроса в повестку дня, его перебил депутат от Блока Черновецкого, глава профильной комиссии Киеврады по вопросам местного самоуправления Олег Качкан и сообщил, что Виталий Кличко является Почетным гражданином Киева с 2004 года. Черновецкий не растерялся и здесь же предложил установить Кличку памятник. Но, в свою очередь, известный чемпион по боксу, лидер одноименной фракции в Киевраде Виталий Кличко поблагодарил мэра за такую идею и отказался. «Хочу отметить, что никаких наград не нужно. Наибольшей наградой является то, что наша фракция активно участвует в жизни Киева», - сказал Кличко. Несмотря на это, Черновецкий дал поручение изучить этот вопрос профильной комиссии горсовета и обсудить его еще рав с Кличко, чтобы решить, целесообразно ли такое предложение, пишет Главред.