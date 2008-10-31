Казахские бизнесмены написали Майклу Джексону

Казахские бизнесмены написали письмо Майклу Джексону, в котором они интересуются, получает ли певец авторские гонорары за использование его песен в кафе и ресторанах республики. Дело в том, что у предпринимателей возникли серьезные подозрения, что министерство юстиции тратит сборы за использование музыки мировых звезд в различных увеселительных заведениях не по прямому назначению. "Деньги, взимаемые с предпринимателей нашими работниками юстиции, вряд ли передаются Мадонне, или Майклу Джексону, или хотя бы их представителям. Поэтому я написал письмо певцу, где рассказал, что деньги с нас собирают постоянно, и хотелось бы узнать, сколько он получил от нас за всю свою творческую деятельность", - заявил президент Центрально-Казахстанской ассоциации предпринимателей Талгат Доскенов. По самым скромным подсчетам Талгата Доскенова, в год в пользу популярных исполнителей с владельцев кафе и ресторанов собрано около 20-30 млн тенге. "Стоит кому-то из владельцев кафе просто включить музыку, даже когда в зале нет ни одного посетителя, как работники юстиции тут как тут - сразу счет выкатывают! Это же полный абсурд! Но при том я не припомню случая, чтобы Министерство юстиции хоть раз отчиталось, сколько денег оно заплатило звездам мировой эстрады", - говорит Доскенов. По его словам, "предприниматели устали платить за "воздух"".