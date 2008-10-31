Принц Чарльз вылечил японскую принцессу

Визит старшего сына королевы Великобритании Елизаветы Второй в Японию приурочен к 150-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Супруга принца Японии Нарухито принцесса Масако, последние пять лет страдающая от депрессии и из-за этого максимально ограничившая контакты с внешним миром, нарушила свое затворничество. На такой решительный шаг она пошла ради встречи с принцем Уэльским Чарльзом и его супругой Камиллой, передает ВВС. Визит старшего сына королевы Великобритании Елизаветы Второй в Японию приурочен к 150-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Накануне две венценосные четы поужинали вместе во дворце принца Нарухито. Этот ужин стал одним из редких публичных появлений принцессы Масако. Принцесса Масако принимала гостей, одетая в нежно-розовый жакет и юбку в тон ему. Герцогиня Корнуоллская выбрала для своего туалета сдержанные цвета - она появилась во дворце принца Нарухито в черном шелковом платье и синем жакете. Присутствовавшие при встрече двух семейных пар журналисты отметили, что принцесса Масако, в свое время учившаяся в Великобритании, находилась в хорошем расположении духа и охотно улыбалась гостям и фотографам