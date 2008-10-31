Принц Уильям флиртовал с украинкой

В Лондоне состоялась мировая премьера очередной части бондианы. Первый показ «Кванта милосердия» собрал огромное количество знаменитостей и еще больше – их фанатов. Дэниел Крейг появился возле лондонского кинотеатра «Одеон» с повязкой на руке – во время съемок Крейг сам выполнял большинство трюков и получил травму. Несмотря на это, «агент 007» не отказывал многочисленным поклонникам в автографах. Своим присутствием премьеру почтили и наследники британского престола – принцы Уильям и Гарри. Одной из целей их присутствия стала благотворительность, венценосные особы собирают деньги для фондов «Помощь героям» и «Королевский британский легион». Однако ответственная миссия не помешала молодым красавцам кокетничать с девушками. Внимание Уильяма привлекла исполнительница роли подружки Бонда – Ольга Куриленко. Принц попытался завести с красавицей светскую беседу, на что Куриленко отреагировала очень живо. Актриса решила сразу брать быка за рога и сообщила смущенному отпрыску королевского семейства, что во время съемок фильма много тренировалась, зато теперь ее тело стало очень мускулистым. Кстати, шикарное красное платье, которое Ольга выбрала для премьеры, очень хорошо это демонстрировало.