Лидер одноименного блока Владимир Литвин пересел на бронированный "Мерседес". Об этом рассказал источник в блоке Литвина, сообщает "Комсомольская правда в Украине". "Обычно Владимир Михайлович ездит по регионам с кортежем из трех внедорожников. Но сейчас он пересел на новый бронированный "Мерседес", - объяснил собеседник. "Кроме того, его везде сопровождает охрана", - добавил он. Причину такого поступка источник не раскрыл, зато сообщил, что "в штабе Литвина ходят слухи о недовольстве спонсоров партии, которые финансировали эту силу на прошлых выборах". "Они якобы не согласны с нынешней позицией Владимира Михайловича, готового принять участие во внеочередных выборах в Раду. Сам же Литвин давление на партию отметает", - пишет издание. "Никакой опасности я не чувствую. А машину партия арендует на время избирательной кампании - случаи ведь разные бывают", - заявил Литвин. Как известно, в последнее время в автомобильных авариях погибли два соратника Литвина – член фракции Блока Литвина в Верховной Раде Михаил Сирота и депутат Блока Литвина в Киевсовете Андрей Сидоров.