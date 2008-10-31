Олигархам в Киевсовете компенсируют проезд на их же машинах

Киевский городской совет согласовал введение компенсационных выплат для своего руководства и руководства Киевской городской государственной администрации за пользование личными автомобилями для служебных поездок. Соответствующее решение было принято в проекте изменений в бюджет Киева на текущий год. «Учитывая решение Киевского городского совета от 18.09.2008 «О некоторых вопросах деятельности коммунального предприятия «Автотранспортное предприятие Киевского городского совета», начиная с 1 ноября 2008 года ввести выплату компенсаций руководству Киевского городского совета, Киевской городской госадминистрации за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок в пределах и в порядке, определенных приказом Министерства финансов Украины, Министерства экономики «Об утверждении норм средств на представительские цели, рекламу и выплату компенсаций за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок и порядке их расходования» - говорится в документе решения. На днях должен быть проведен аукцион по продаже автомобилей, принадлежащих автопарку Киевсовета и КГГА.