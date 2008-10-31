С пятницы Каддафи поселится в палатке у Кремля

Ливийский лидер, прилетающий в Москву в пятницу, пожелал жить в бедуинском шатре и спросил российских официальных лиц, куда его лучше поставить. Как сообщил источник в Кремле, размещение палатки до сих пор остается предметом переговоров. "Это важная деталь для ливийского лидера", - заявил источник. Его цитирует Би-би-си. В самом деле полковник Каддафи не только часто принимает гостей в шатре у себя на родине, но и берет палатку с собой, когда отправляется за рубеж. В декабре прошлого года для Каддафи была сооружена специальная палатка в Париже, прямо перед отелем Мариньи - особняком 19 века недалеко от Елисейского дворца, где останавливаются другие главы государств. В дни визита ливийского лидера (он пробудет до воскресенья) в российской столице ожидается относительно теплая, хотя временами дождливая погода - +11 градусов, теплее, чем средняя температура в Париже в декабре. Впрочем, во время прошлых визитов в холодные страны Каддафи возил палатку с отоплением. В Кремле воздержались от комментариев по поводу палатки ливийского лидера, указав, что с подобными вопросами следует обращаться к представителям ливийской стороны. Связаться с официальными представителями Ливии не удалось.