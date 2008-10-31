Имя Бориса Ельцина присвоили университету на Урале

Уральскому государственному техническому университету (УГТУ-УПИ), который находится в Екатеринбурге, присвоили имя первого президента России Бориса Ельцина, сообщает РИА Новости. В церемонии открытия именной доски приняли участие вдова президента Наина Ельцина и ректор университета Анатолий Матерн. По завершении открытия именной доски Наина Ельцина вручила лучшим студентам УГТУ-УПИ специальную стипендию. Празднование, приуроченное к присвоению университету президентского имени, завершится концертом группы "Uma2rmaH", организацию которого взял на себя фонд имени первого президента России. Это учреждение возглавляет дочь Ельцина Татьяна Юмашева. Также сообщается, что к 2011 году в Екатеринбурге планируется открыть центр имени Бориса Ельцина. Кроме того, в настоящее время обсуждается вопрос об установке памятника первому президенту России. Ельцин окончил строительный факультет УГТУ-УПИ в 1955 году. Он избирался на должность президента дважды – в 1991 году и в 1996 году. Первый президент России скончался 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет.