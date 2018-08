Буш-худший президент США

За несколько дней до выборов президента США британская газета The Times решила составить своеобразный "рейтинг величия" 42 человек, занимавших этот высший государственный пост за все время существования Соединенных Штатов. Экспертами выступают восемь ведущих журналистов издания, специализирующихся на американской и международной политике. Среди них - Джерард Бейкер, редактор американского издания газеты, Том Болдуин, шеф вашингтонского бюро The Times, Ричард Бистон, глава отдела международной информации, и Даниэль Финкельштейн, ведущий автор издания. Публикация рейтинга началась с конца - по мнению составителей, сформировать "десятку худших" гораздо труднее, чем определить наиболее выдающихся. Публикация рейтинга завершится в пятницу, а пока худшим из худших оказался Джеймс Бьюкенан, возглавлявший США в 1857-61 годах, накануне Гражданской войны. Таковым его недавно признали американские историки, и эксперты The Times с ними полностью согласны: политика Бьюкенана, с одной стороны, отрицавшего право штатов на выход из Союза; с другой - считавшего, что федеральное правительство не имеет права им препятствовать, почти привела к распаду государства. Нынешнему хозяину Белого дома Джорджу Бушу досталось 37-е место, шестое с конца в "рейтинге величия". В вину ему ставятся всем известные неудачи во внешней политике, вторжение в Ирак, оправдываемое сфабрикованными данными разведки, в результате чего образ Америки оказался смешанным с грязью по всему миру, а также затяжной характер боевых действий, длящихся более пяти из восьми лет президентства Буша. Главными неудачами во внутренней политике Буша британские эксперты назвали бессилие властей во время ликвидации последствий урагана "Катрина" и крушение финансового рынка в США.