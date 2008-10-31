Тимошенко обожает бельгийский шоколад

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает бельгийское пиво мировым лидером по качеству и не сомневается в том, что украинцы являются фанатами бельгийского шоколада. Об этом она заявила сегодня во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Бельгии Ивом Летермом, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации. "Когда мы проводили встречу с инвесторами, мы достаточно детально обсудили, что бельгийское пиво является N1 в мире, и поэтому я думаю что, у Украины будет возможность убедиться в этом. А что касается бельгийского шоколада, то я думаю, что тут Украину не нужно убеждать - все являются фанатами бельгийского шоколада", - сказала Ю.Тимошенко, которую цитирует корреспондент Ю.Тимошенко хотела бы, чтобы такие бельгийские инвестиции также направлялись в Украину. "Кстати, когда я ем бельгийский шоколад, я забываю о калориях. Это очень хорошая примета", - подчеркнула Премьер-министр Украины. В свою очередь глава бельгийского правительства Ив Летерм отметил, что слова Ю.Тимошенко можно использовать в качестве рекламной политики. "Авторские права - вопрос", - резюмировала руководитель украинского Кабинета Министров.