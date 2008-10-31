Саркози высмеяли за любовь к роскоши

Вслед за копирующими его куклами вуду, в интернете появился новый видеоклип, в котором Саркози высмеивают за его любовь к роскошным вещам. В пятиминутном ролике, названном «Я король блинг-блинга», Николя Саркози, которого очень легко узнать в главном герое, распевает о своей страсти к дорогим вещам в окружении красивых женщин модельной внешности. В начале клипа ясно слышен голос жены президента Карлы Бруни, затем глава Франции появляется за рулем роскошного спортивного автомобиля. На протяжении всего видео французский президент появляется в дорогих украшениях, с сигарой во рту и несколькими шикарными мобильными телефонами, которые он меняет перед тем, как оказаться в ночном клубе с многочисленными девушками. По словам представителей французского президента, никто в его окружении не в курсе нового видео. Однако клип, размещенный на портале YouTube, уже заработал большую популярность у пользователей. Президент Франции не раз подвергался критике общественности не только за жену-фотомодель, но и за свой вычурный вкус.