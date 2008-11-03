Богдан Ступка играет лучше всех!

Роль умирающего миллиардера в фильме Кшиштофа Занусси «Сердце на ладони» принесла украинскому актеру Богдану Ступке первый приз Международного римского кинофестиваля — серебряную статуэтку «Марк Аврелий» за лучшую мужскую игру. Итальянским кинокритикам пришелся по душе его одиозный персонаж — пожилой олигарх, нуждающийся в срочной пересадке сердца, который и на операционном столе продолжает вести себя как «хозяин жизни», распивая водку и раскуривая дорогие сигары. Особую пикантность «Сердцу на ладони» добавляет еще один персонаж — актриса Дорота Рабчевская, которая в Польше считается секс-бомбой, как в России — Анна Семенович.