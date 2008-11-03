Шварценеггеру не нравятся тощие ноги Обамы

Губернатор штата Калифорнии под гулкое одобрение толпы не преминул отпустить в адрес демократа Барака Обамы пару колких острот: «Ему (Обаме-ред.) нужно что-то делать со своими тощими ногами. Надо заставить его делать приседания. Если бы мы только могли нарастить немного мяса на его (голые) идеи», сообщает «Интерфакс-Украина». Сенатор Маккейн начал двухдневную поездку по штату Огайо, где планирует выступить перед избирателями в четырех городах. Как отмечают наблюдатели, победа в Огайо в ходе предстоящих 4 ноября президентских выборов в США для республиканца имеет принципиальное значение, так как ни один представитель этой партии не занимал пост главы Белого дома, не одержав верх в этом штате. Учитывая большую популярность Шварценеггера, его публичная поддержка, отмечают наблюдатели, будет совсем не лишней для Маккейна, который по-прежнему отстает в опросах общественного мнения от представителя Демократической партии Барака Обамы.