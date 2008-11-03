В селе на Ивано-Франковщине появилась улица имени Ющенко

В селе Петрилове Тлумачского района Ивано-Франковской области в воскресенье открыли улицу имени президента Украины Виктора Ющенко. На новой улице находится 8 новопостроенных жилых домов для жителей села, дома которых разрушила июльская стихия. В благодарность за оказанную помощь во время паводка жители села решили назвать новую улицу именем Ющенко, а сельский совет утвердил это решение. Дома построили за счет средств субвенции из госбюджета, предназначенной для материальной помощи жителям, дома которых разрушила стихия. Население доверило государству строительство своих домов. Общая стоимость строительства - более 2 млн грн, передает «Интерфакс-Украина». В Тлумачском районе до 15 ноября построят еще 13 новых домов вместо разрушенных стихией. Как сообщил сельский голова села Прутивка Снятинского района Василий Волощук, в понедельник здесь вводят в эксплуатацию 10 жилых домов вместо разрушенных июльской стихией. Сельский совет на основании поданных заявлений от 10 владельцев домов назвал новую улицу именем премьер-министра Юлии Тимошенко в знак благодарности за оказанную помощь по ликвидации последствий июльской стихии. Прутивка и Петрилов - наиболее пострадавшие от стихии населенные пункты области. По данным пресс-службы, всего в Ивано-Франковской области построят 75 жилых домов для семей, чьи дома полностью разрушила стихия 23-27 июля. Как сообщалось ранее, жители села Петрилова Тлумачского района намерены присвоить новопостроенной улице имя Президента Виктора Ющенко.