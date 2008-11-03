Королевский суд Британии полностью "разоблачил" Абрамовича

В Великобритании опубликован 134-страничный доклад Королевского суда, который полностью посвящен Роману Абрамовичу. Об этом пишет английская газета The Guardian. Это исследование связано с дело компании «Югранефть» против Абрамовича в Королевском суде Великобритании, которое незадолго до публикации доклада выиграл Абрамович. В докладе приводится полный список владений российского олигарха, яхт, самолетов, клубов, которые доказывают поистине глобальный масштаб его деятельности. Благодаря докладу стало известно общее число дней пребывания Абрамовича в Великобритании - в прошлом году таких было 57, сообщает «Газета.ру».