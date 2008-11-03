Королева Испании празднует семидесятилетие

Королева Испании София празднует в воскресенье свое семидесятилетие. Никаких торжественных мероприятий по этому случаю в стране не предусмотрено. Празднование, как это принято в испанской королевской семье, пройдет приватно, в кругу семьи. Вечером королева посетит концерт произведений Моцарта –передают Подробности. Юбилей несколько омрачен скандалом, вызванным публикацией в испанских СМИ выдержек из книги испанской журналистки Пилар Урбано "Королева совсем рядом", в которой королева София высказывается - впервые за 46 лет своего замужества - по таким вопросам, как аборты, гомосексуальные браки и эвтаназия. "Я могу понять, принять и уважить тот факт, что существуют люди с другой социальной ориентацией. Но чтобы они гордились тем, что они геи? Если эти люди хотят жить вместе, одеваться как новобрачные и жениться, это их право - или нет, в зависимости от законов страны, в которой они живут - но не называйте это браком", - говорит королева. В книге донья София также выступает против абортов и не приветствует эвтаназию. "Жизнь и смерть - не в наших руках", - отмечает она. Эти высказывания вызвали недовольство, в частности, среди испанских ассоциаций представителей однополых отношений. Стоит отметить, что за многие годы пребывания на престоле королева София снискала любовь, восхищение и уважение миллионов испанцев своей безупречной репутацией и благотворительностью. Донья София является президентом основанного ею Фонда, почетным председателем Высшей королевской музыкальной школы, Федерации помощи в борьбе с наркоманией, Королевского попечительского совета по образованию и поддержке инвалидов, Центра по изучению и помощи больным Альцгеймером, других просветительских и благотворительных организаций.