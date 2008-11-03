Три из пяти самых дорогих улиц европы - в Москве

Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Jones Lang LaSalle. Так, ставки на аренду помещений в зданиях Столешникова переулка в Москве — вторые по дороговизне в Европе. Дороже них — только аренда на Елисейских Полях в Париже. Четвертое и пятое место рейтинга также занимают московские улицы - Петровка и Тверская. На третьей строке — лондонская Бонд Стрит. По мнению главы отдела ретейла JLL в Европе Джеймса Долфина, арендные ставки класса премиум не будут снижаться даже в условиях кризиса и в ближайшее время останутся на прежнем уровне. В более экономичных классах коммерческой недвижимости России эксперты ожидают 25-40-процентного снижения ставок на аренду помещений. В рейтинге самых дорогих улиц Москвы, составленном порталом "Лента.Ру Недвижимость" в августе, первое место занимала Тверская улица, где величина арендных ставок достигала 13500 долларов за квадратный метр в год. На втором и третьем месте находились улица Покровка (12300 долларов за квадратный метр в год) и Чистопрудный бульвар (12000 долларов за квадратный метр в год).