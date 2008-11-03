Яхту Саддама Хусейна продают по цене от 35 миллионов долларов

Правительство Ирака выставляет на аукцион яхту, принадлежавшую Саддаму Хусейну, бывшему президенту страны. Существование "Бриза Басры" (так называется яхта, длина которой составляет 80 метров) долгое время отрицалось Тегераном, однако теперь эта тайна раскрыта. "Лодку" построили в Дании по специальному заказу Хусейна в 1981 году. Безусловно, она уступает в техническом отношении современным яхтам, однако, скорее всего, превосходит их в роскоши! Каюты и другие внутренние помещения украшены золотом и мрамором. Вся мебель изготовлена из красного дерева. "Бриз Басры" оборудован секретным ходом, позволяющим незаметно пробраться к скоростному катеру, спрятанному в трюме. Кроме того, имеются два прекрасно оснащенных хирургических кабинета и операционная. При Хусейне на яхте был установлен ракетно-зенитный комплекс класса "земля-воздух", но теперь его демонтировали. В настоящее время "Бриз Басры" пришвартован у берегов Греции. Стартовая цена составляет 35 миллионов долларов.