Ведущие "Би-би-си" - миллионеры

Правительство Великобритании настоятельно рекомендовало руководству Британской телерадиовещательной корпорации ("Би-Би-Си") пересмотреть миллионные контракты наиболее популярных ведущих. В противном случае, пишет в воскресенье газета The Times, "Би-Би-Си" может лишиться государственного финансирования. Госсекретарь по делам культуры, масс-медиа и спорта Великобритании Энди Бернэм (Andy Burnham) заявил на встрече с руководством "Би-Би-Си", что миллионные контракты, заключаемые с ведущими, вызвают негативную реакцию в обществе, особенно в условиях финансового кризиса. В октябре 2008 года самый высокооплачиваемый ведущий "Би-Би-Си" Джонатан Росс, с которым был заключен трехлетний контракт на 18 миллионов фунтов стрелингов, оказался в центре скандала. Росс и его коллега-ведущий Рассел Бранд в эфире ночного радиошоу позвонили по телефону 78-летнему телеактеру Эндрю Саксу и оставили на его автоответчике сообщение непристойного характера. Оба ведущих были временно остранены от эфире. Бранд заявил о своем уходе с "Би-Би-Си", а Росс, по итогам внутреннего расследования, был на три месяца лишен зарплаты. Руководство "Би-Би-Си", пишет The Times, оказалось в затруднительном положении, корпорация недовольна скандалом с Россом, однако не может снизить его зарплату. Контракт со скандальным ведущим подлежит пересмотру лишь в 2009 году.