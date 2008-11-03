Экс-президента Польши не пустили в Венесуэлу

Власти Венесуэлы отказали во въезде в страну бывшему президенту Польши Леху Валенсе, сообщает в воскресенье Радио "Маяк". По словам председателя Института Леха Валенсы Петра Гульчинского, бывший президент Польши должен был принять участие в открывающемся в понедельник международном форуме, организованном Университетом Каракаса. Однако во въездной визе Валенсе было отказано. Власти Венесуэлы, сообщил Гульчинский, заявили, что "не смогут гарантировать его безопасность". После консультаций с польской спецслужбой Бюро охраны правительства и с МИД Польши, добавил он, было принято решение отменить визит Валенсы в Венесуэлу.