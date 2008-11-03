Самую богатую женщину Германии шантажировали интимом

Богатейшая женщина Германии Сюзанна Клаттен стала жертвой шантажа. Гражданин Швейцарии Хельг Шгарби угрожал опубликовать фотографии, на которых она запечатлена с ним в интимных позах и требовал в качестве компенсации несколько миллионов евро. Как сообщает "Эхо Москвы", С. Клаттен обратилась за защитой в полицию. Представитель полиции сообщил, что Х. Шгарби уже месяц как задержан и находится под следствием в Мюнхене. Какие именно обвинения предъявлены подозреваемому шантажисту, в полиции не уточняют. 46-летняя С. Клаттен является совладелицей концерна "BMW". Ее состояние в 2008 году оценивалось в $13 млрд.