Президент Чечни пригласил Каддафи на день рождения

Президент Чечни Рамзан Кадыров пригласил лидера Ливийской революции Муамара Каддафи посетить Грозный в 2010 году. Приглашение от Кадырова поступило во время их встречи в Москве, сообщает пресс-служба президента Чечни. Муамар Каддафи ежегодно отмечает день рождения Пророка в одной из стран мусульманского мира, и в этой связи Кадыров пригласил руководителя Ливии на один из таких праздников в Чеченскую Республику в 2010 году. Встреча Кадырова и Каддафи проходила в формате один на один "в теплой и дружеской атмосфере". "Предложение было принято с благодарностью", - отмечает пресс-служба. Во время встречи с Кадыровым ливийский руководитель отметил, что быть в составе России в интересах, прежде всего, самой Чеченской Республики. В свою очередь, глава республики подчеркнул, что обе военные компании были навязаны чеченскому народу деструктивными элементами со стороны, которые строили несбыточные планы по развалу России, и что чеченский народ вовремя и правильно сумел оценить ситуацию и взять курс на мирное строительство. 31 октября Муаммар Каддафи прибыл в Москву с трехдневным официальным визитом, в ходе которого были подписаны ряд соглашений, в частности, о сотрудничестве в сфере мирного атома.