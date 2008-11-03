Британский премьер просит денег у арабских шейхов

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун обратился к богатым арабским странам Персидского залива с просьбой оказать финансовую поддержку Международному валютному фонду (МВФ), который взялся за оказание финансовой помощи государствам, наиболее пострадавшим от глобального финансового кризиса. Как сообщает агентство AFP, глава британского правительства отметил, что выделение средств для фонда соответствует интересам самих арабских стран, которые желают усилить свою роль в международных финансовых институтах. Браун подчеркнул, что МВФ необходимы сотни миллиардов долларов, чтобы противодействовать финансовому кризису по всему миру. Фонд уже выделил 250 миллиардов долларов на эти цели, но этого может оказаться недостаточно. К настоящему времени МВФ пообещал представить несколько крупных кредитов: Венгрии - 25 миллиардов долларов, Украине - 16 миллиардов и Исландии - 2 миллиарда долларов. Как ожидается, в ближайшее время помощи могут запросить и еще несколько стран Восточной Европы и Пакистан. Британский премьер обратился с призывом помочь МВФ, совершая поездку по странам Персидского залива. Он надеется убедить Саудовскую Аравию (крупнейшего производителя нефти в ОПЕК), а также ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт, что и поставщикам и потребителям энергоресурсов необходима стабильная ценовая политика. В июле 2008 года цены на нефть вплотную приблизились к отметке 150 долларов за баррель, однако в октябре в условиях глобального финансового кризиса они упали более чем в два раза. Это, в свою очередь, отразилось на фондовых рынках стран Персидского залива: общая стоимость обращающихся на них акций в октябре упала на четверть триллиона долларов.