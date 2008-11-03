Ливийский лидер завтра поселится в шатре в центре Киева

Лидер Ливии Муамар Каддафи приезжает в Киев со своей палаткой, которую установят во дворе на улице Липской. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы секретариата президента Андрей Гончарук. По его словам, палатка Каддафи размером 7 на 9 метров будет установлена на улице Липской, 4 во дворе. Напомним, 4-6 ноября состоится государственный визит лидера Ливии Муамара Каддафи. Как известно, во время своего официального визита в Москву Каддафи также поселился в собственном шатре, разбитом на территории Тайницкого парка в Кремле.