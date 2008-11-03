У Чорновола появился последователь

Народный депутат от Партии регионов Василий Грицак принял решение голосовать в Верховной Раде независимо от желания фракции Партии регионов. Об этом он заявил агентству ЛІГАБізнесІнформ. «Когда меня избрали народным депутатом, я принимал присягу на верность украинскому народу, а не партийным интриганам, которые что-то нашептывают на ухо Виктору Януковичу, к которому отношусь с большим уважением», - пояснил парламентарий. В.Грицак отметил необходимость внутрипартийного реформирования и заявил о поддержке в позиции в этом вопросе Дмитрия Табачника и Тараса Чорновола. Напомним, 2 октября Т. Чорновил заявил, что подал заявление о выходе из Партии регионов, отметив, что ее лидеры провалили коалиционные переговоры с Блоком Юлии Тимошенко.