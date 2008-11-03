На Обаме наживается весь мир

За американскими выборами следят буквально во всем мире. Для одних это вопрос политический, для других победа одного из кандидатов может существенно поправить материальное положение. В столице Индонезии Джакарте на продажу выставлен маленький домик, в котором в возрасти 9 лет жил Барак Обама. Хозяйка говорит, что уже устала от такого наплыва туристов и готова расстаться с собственностью, но только если будут достойные предложения. Пока предложили только $3 миллиона. Но в случае победы Б.Обамы на выборах, утверждают специалисты, цена увеличится в разы. "Я не согласен с идеей превратить этот дом в кафе. Если они хотят переделать его под музей или библиотеку, где будет представлена вся жизнь Обамы от детства до кандидата в президенты, то пожалуйста, это отличная идея", - говорит друг детства Б.Обамы Видианто Кахионо, которого цитирует информационный канал "Вести". Удалось прославиться на весь мир и жителям крохотного японского рыбацкого городка в провинции Фукуй. Так уж совпало, что этот населенный пункт называется Обама, в переводе с японского - маленький берег, причем его история насчитывает несколько сот лет. В предверии выборов власти решили разыграть свой козырь - Б.Обама стал местным героем. На улицах развесили плакаты в поддержку темнокожего сенатора, в продажу выпустили майки с надписью "я люблю Обаму", фигурки кандидата в президенты заполонили местные магазины, а в ресторанах появились новые блюда - "Гамбургер Обамы" и "Отбивная Обамы". Мэр города направил сенатору две посылки с подарками, Б.Обама в ответ написал приветственное письмо жителям деревушки. Власти на радостях уже мечтают о поездке в Белый Дом по личному приглашению Б.Обамы и надеются на туристический бум в своем городке.