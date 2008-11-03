Ющенко на Буковине пел народную песню!

Президент Украины Виктор Ющенко 3 ноября во время рабочей поездки в село Чорногузы Выжницкого района на Буковине ознакомился с завершением строительства жилья и проверил выполнение поручений, которые он дал во время рабочей поездки к Вижницкого района 4 августа этого года. Двум семьям в Аистах, которые ожидают новое жилье, Президент подарил газовую плиту и холодильник. Виктор Ющенко не отказался запеть народную песню с местными обитателями. Также Президент побывал на сооружении дамбы на р.Черемош в Вижнице, пишет "Захид.нет". Как ранее писал ForUm, Президент Украины Виктор Ющенко выразил неудовлетворение темпами выплат компенсационных средств пострадавшим от наводнения жителям Черновицкой области. Об этом он заявил сегодня в районном центре Выжница Черновицкой области во время открытия защитной дамбы на реке Черемош. Президент назвал нынешнюю социальную политику правительства «популистской». «Правительство часто обещает то, что выходит за пределы возможностей, а затем становится досадно отвечать перед людьми», - отметил он. По словам Ющенко, это касается, в частности, выплат компенсаций людям, утративших жилье.