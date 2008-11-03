Нардепу Прутнику вручили Орден Иоанна Богослова

В воскресенье, 2 ноября, Свято-Николаевская церковь города Борзна Черниговской области отметила 240-летие со дня своего основания. В празднике приняли участие прихожане церкви, а также многие жителей Борзны. С большим событием в истории города всех присутствующих поздравили епископ Нежинский и Прилуцкий Ириней и благочинный церкви Борзнянского района протоиерей Иоанн. Священнослужители словами благодарности и почетными наградами отметили многих меценатов, которые принимали участие в восстановлении храма. Значимую церковную награду – Орден Иоанна Богослова в этот день получил народный депутат Украины от Партии регионов Эдуард Прутник. Говоря об этом событии, епископ Ириней отметил, что награда Э.Прутнику вручена за значительный вклад в реставрацию храма: «Мы чрезвычайно благодарны людям, которые всей душой участвовали в возрождении церкви, проявили инициативу и пришли на помощь в ее восстановлении». Символично, что праздник 240-летия Свято-Николаевской церкви совпал с моментом ее фактического возрождения. Годовщину со дня основания борзнянский храм встречает с обновленным убранством. Восстанавливали дореволюционный интерьер церкви не по фотографиям, а по письменным свидетельствам очевидцев. Главной ее изюминкой был резной позолоченный иконостас. И в обновленном интерьере Свято-Николаевской церкви глаз прихожан будет радовать новый, позолоченный сусальным золотом, с резными колоннами иконостас. Говоря о людях, участвовавших в реставрации Свято-Николаевской церкви, настоятель Храма протоиерей Иоанн отметил: «Церковь всегда жила на пожертвования прихожан. И так будет до скончания века. Как до скончания века будут и такие люди как народный депутат Эдуард Прутник, чей взнос в восстановление нашего иконостаса наибольший. Поэтому от имени церковного совета, всех прихожан и от себя лично хочу выразить искреннюю благодарность Эдуарду Анатольевичу и желаю, чтобы никогда не обеднела его щедрая рука».