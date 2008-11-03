Ахметов не хочет связываться с Абрамовичем

Президент футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Ринат Ахметов отказался от возможности приобрести клуб английской футбольной премьер-лиги «Портсмут», сообщает The Observer. По данным издания, представители клуба вышли на компанию System Capital Management, подконтрольной Ахметову, однако получили отказ. По имеющейся информации, владелец Portsmouth Александр Гайдамак пытается найти для своей команды дополнительные серьезные средства. В Англии полагают, что у клуба накопились долги в 50 млн фунтов стерлингов, передает «Спорт-Экспресс». В Израиле информацию о продаже Portsmouth связывают с предвыборной компанией Аркадия Гайдамака, отца Александра Гайдамака. Напомним, Аркадий Гайдамак баллотируется на пост мэра Иерусалима. Выборы пройдут в ноябре текущего года. Аркадий Гайдамак (Арье Бар-Лев) родился 8 апреля 1952 года в Бердичеве (Житомирская область). В январе 2006 года Александр Гайдамак стал совладельцем Portsmouth FС, а в июле того же года — его единоличным владельцем, выкупив контрольный пакет акций у бизнесмена Милана Мандарича.