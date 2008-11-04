Дональд Трамп построит роскошный гольф-курорт

Правительство Шотландии дало разрешение американскому миллиардеру Дональду Трампу построить курорт на шотландском побережье на сумму один миллиард фунтов стерлингов. Курорт известного магната будет включать два поля для профессионального гольфа, пятизвездочный отель, 36 вилл, 500 домов для гостей и жилищную инфраструктуру. «Мы считаем, шотландцы будут очень рады конечному продукту», - сказал Трамп после известия об одобрении правительством его проекта. Шотландское правительство считает, что в нынешних условиях курорт Трампа даст «крупные экономические и социальные выгоды». Речь идет и о крупной сумме, вливающейся в экономику Шотландии, и о 6 тысячах рабочих мест для шотландцев. Несмотря на поддержку шотландского правительства и местных бизнесменов, защитники окружающей среды негативно относятся к планам Трампа. По мнению «зеленых», застройка коснется охраняемых песчаных дюн близ городка севернее Абердена, которые являются местом обитания редких птиц.