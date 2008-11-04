Тетя будущего президента в США живет нелегально

В США назревает скандал вокруг тети Барака Обамы, которая, по данным СМИ, проживает в США в качестве нелегальной иммигрантки. Барак Обама. Фото AFP Ранее сообщалось, что сводная сестра покойного отца Обамы - уроженка Кении Зейтуни Онианго - четыре года назад пыталась получить в США убежище. Как утверждается, это право ей не было предоставлено, но женщина осталась в стране незаконно. Обама заверил, что ему ничего не было известно о пребывании в США Онианго на нелегальном положении. В окружении кандидата добавили, что он не оказывал родственнице никакого содействия в получении американской туристической визы или переезде. В избирательном штабе Маккейна все происходящее назвали «семейным делом» и от дальнейших комментариев отказались. Тем временем пресса выяснила, что Онианго пожертвовала в избирательные фонды племянника 265 долларов. Однако принимать финансовые средства от иностранцев претендующим на избирательные должности в США категорически запрещено. В связи с этим предвыборный фонд Обамы отметил, что вернет деньги. Федеральные власти уже начали расследование в связи с утечкой в прессу указанной информации. Правительственные юристы пытаются определить, является ли утечка нарушением федерального законодательства, которое обеспечивает право на неприкосновенность личной жизни.